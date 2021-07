Homem socorrido na Casa do Burro

Um homem com 27 anos de idade foi socorrido ao final da noite e início da manhã de hoje pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que foram chamados à Casa do Burro, em pleno Parque Ecológico do Funchal, para acudir uma vítima de dores.

Ao que tudo indica, o indivíduo teria sido sujeito a uma cirurgia recente e com as dores que se agravaram, pelas 6h30, teve de ser pedido apoio de uma ambulância para o levar para o Hospital.

Em cerca de 45 minutos a ajuda chegou, porque também foi preciso dar uma volta maior ao caminho mais curto, porque no trajecto uma árvore de grande porte havia cortado o caminho.