Dez bombeiros combateram fogo no Caminho do Pinco do Funcho

Os Bombeiros Sapadores do Funchal combateram ontem à noite um incêndio numa habitação no Caminho do Pico do Funcho, para onde mobilizaram 10 elementos apoiados por três viaturas.

O alerta de incêndio chegou pelas 23 horas e no local procederam à extinção do fogo num compartimento de uma casa desabitada, situação que ficou prontamente resolvida em cerca de uma hora.