Vento forte fez divergir voo para o Porto Santo

O vento forte que se faz sentir na zona do Aeroporto Internacional da Madeira está a condicionar as aterragens nessa pista. Um voo da Tui Airways, proveniente de Londres, teve de divergir para o Porto Santo, depois de algumas tentativas de aterragem na Madeira.

Ao longo do dia têm sido várias as aeronaves a tentarem aproximações sem sucesso ao aeroporto madeirense. Em alguns casos, apenas após três tentativas é que a aterragem é concluída com sucesso.

Registam-se ainda alguns atrasos, uma vez que alguns aviões aguardam ao largo para que outros possam aterrar ou descolar.