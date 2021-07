Madeira com céu muito nublado e possibilidade de aguaceiros

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê que esta seja uma sexta-feira marcada por períodos de céu muito nublado, apresentando-se pouco nublado ou limpo nas vertentes sul da ilha da Madeira.

Há possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos nas vertentes norte da ilha da Madeira até ao início da manhã.

Quanto ao vento, deverá soprar moderado (20 a 35 km/h) de nordeste, sendo forte (35 a 50 km/h) nas terras altas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira, com rajadas até 70 km/h.

Capitania emite aviso de vento forte para a Madeira A Capitania do Porto do Funchal emitiu um aviso de vento forte para a Madeira.

ESTADO DO MAR:

Costa Norte: Ondas de nordeste com 2 a 2,5 metros.

Costa Sul: Ondas de sueste com 1 a 1,5 metros, sendo ondas

inferiores a 1 metro na parte oeste.

Temperatura da água do mar: 21/22ºC