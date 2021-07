Correio da Manhã:

- "Vieira saca dinheiro vivo do Benfica: Processo na Judiciária segue movimentos financeiros"

- "Presidente do clube passa mais uma noite nos calabouços da PSP"

- "Certificado digital ou teste negativo para acesso a restaurantes e alojamentos"

- "Educação: Escolas livres para mudar turmas a meio do ano"

- "Rui Rio viola estatutos do PSD"

- "Crime no Algarve: Testemunha viu homicida arrastar a vítima"

- "Cascais: Fica sem herança por matar a mãe"

- "Porto: Condutor morre no rio Douro após despiste"

- "Preço das casas vai contar para a inflação"

- "I Liga de futebol: Calendário com clássicos em dezembro"

- "Homenagem: Aristides de Sousa Mendes no Panteão"

Novo:

- "Finito: Detenção de Vieira esteve em risco devido a fuga de informação"

- "Berardo ignora Governo e continua obras em 'palácio' na Arrábida"

- "Quem são os senhores e a senhora que podem suceder a Rui Rio"

- "Ativistas anti-Putin temem retaliação dos serviços secretos russos"

Público:

- "Vieira comprou dívida de 54 milhões ao Novo Banco por um sexto do valor"

- "Covid-19: Restaurantes de 60 concelhos passam a exigir teste ou certificado ao fim de semana; Governo 'suporta' prolongamento de moratórias"

- "Polícias: Crimes por discriminação e incitamento ao ódio sobem 37%"

- "Afeganistão: Biden ordena retirada para não entrar num beco sem saída"

- "Centro único na Maia: Como reabilitar ouriços para os devolver à vida selvagem"

- "Dezoito anos depois: Era de juros baixos força BCE a mudar de estratégia"

- "Educação: Em setembro entram nos quadros 2500 professores"

- "Marcelo em entrevista: 'Porque tenho de aparecer? Para tentar 'furar balões'"

- "Dança: Josef Nadj cansou-se da solidão e procurou-se em corpos desconhecidos"

Jornal de Notícias:

- "Milhões do Benfica circularam por várias 'offshores' antes de chegarem a Vieira"

- "Certificado e teste dão acesso a restaurantes"

- "Porto: Único posto de vacinação 'drive-thru' do país atende duas mil pessoas por dia"

- "Pandemia: Europa coloca Portugal no vermelho e França desaconselha viagens"

- "Centro de migrantes fechado há um ano por falta de obras"

- "Ponte de Lima: Aldeia de Calheiros é campeã da natalidade"

- "Educação: Aulas arrancam até 17 de setembro"

- "Liga: Dragões visitam Sporting à 5.ª ronda no primeiro clássico"

Diário de Notícias:

- "Novas regras: Comer ou dormir fora só com teste ou certificado"

- "Carlos Moedas: 'Não sou o n.º 2 de ninguém. Medina sim, está preocupado em estar em sintonia com o PS"

- "Cartão Vermelho: Saída de Vieira divide benfiquistas, mas todos concordam que o clube sai lesado"

- "Política monetária: Em Portugal, 74% têm casa própria e isso vai contar para a inflação do BCE"

- "Opinião de Nuno Vasconcelos: Em nome dos factos"

- "Cannes: Vida e morte entre o drama e a comédia"

Inevitável:

- "Carlos Fiolhais, nas vésperas da última aula na Universidade de Coimbra: 'A ciência permitiu-me ter um faro muito apurado. É um detetor de tretas'"

- "Venda da SAD do Benfica apanhada nas escutas"

- "Cultura: Retrato de um setor de rastos"

- "Restaurantes: Teste negativo ou certificado digital obrigatório para comer fora"

- "TAP: Despedimento coletivo é 'desumano', acusa sindicato"

- "Aristides Sousa Mendes terá honras de Panteão Nacional"

- "Já é conhecido o calendário escolar para o ano letivo 2021/2022"

- "Euro2020: Entre o futebol e a cerveja a diferença é curta"

Negócios:

- "BCE ganha margem para manter intervenção forte no mercado"

- "Como o dinheiro do Benfica chegou a Vieira"

- "Eurodeputados aprovam proposta para tornar PEC mais flexível"

- "Emprego das portuguesas foi dos mais castigados pela pandemia"

- "Brasileira Tupy compra fábrica de metal em Aveiro"

- "Covid-19: Idas a hotéis e restaurantes sujeitas a certificado ou teste"

- "Entrevista a Pedro Morgado: Grande parte do nosso sofrimento está relacionado com a incerteza"

- "Daniela e o mundo efervescente da saúde digital"

Expresso:

- "Operação Cartão Vermelho: Almoços de Vieira com 'rei dos frangos' aceleraram detenções"

- "Marcelo assume críticas a PRR e Governo em reuniões com empresários"

- "Medina afasta liderança do PS e promete quatro anos em Lisboa"

- "Quarta vaga: o que pensam e como reagem os jovens à medida"

- "Ministra ignora empréstimo de tiara de D.Maria II"

- "Díaz Ayuso: A nova estrela da política espanhola"

- "10 profissões que ganharam com a pandemia"

- "André Luiz Gomes: quem é o homem forte de Berardo"

- "2021 -- Odisseia dos bilionários no espaço"

- "Marcelo troca Cascais por Lisboa"

- "Guterres apela a G20"

- "Mão pesada da CMVM para Ricardo Salgado"

- "Despedimento coletivo na TAP"

O Jornal Económico:

- "'Poderá haver movimentos de concentração e fusão na banca em Angola', [CEO Luís Roberto Gonçalves, Banco Fomento Angola]"

- "L'Óreal encerra unidade portuguesa e centraliza operação ibérica em Madrid"

- "Auditoria aos créditos de Vieira chega ao Novo Banco e FdR nos próximos dias"

- "Política Monetária: BCE revê meta da inflação para 2%, mas permite subida temporária no pós pandemia"

- "Autárquicas: 'O PSD não aceitaria um paraquedista como candidato a São João da Madeira', João Pinho de Almeida, candidato da coligação PSD/CDS"

- "Bastidores: Como o mundo da arte deu a volta à vida e à cabeça do comendador Joe Berardo"

- "Guia de fundos: Crescimento irá manter-se no segundo semestre, apesar do risco, dizem líderes do setor"

- "Banca: Supervisor vai mudar regime jurídico do Crédito Agrícola"

- "Barómetro ACEGE/JE/RR: Empresários querem remodelação de ministros nas pastas económicas"

- "Preços inflacionados dos materiais de construção colocam em causa projetos"

Record:

- "Benfica deixa cair Vieira: Rui Costa é o senhor que se segue na liderança das águias"

- "Não se demitem: Direção quer assumir o clube [Benfica] até ao final do mandato"

- "Presidente passou a segunda noite na prisão: Saiba o que foi encontrado nas buscas"

- "Sporting: Amorim ambicioso: 'Estaremos de olho nos títulos'"

- "Vinagre já é leão"

- "FC Porto: Pinto da Costa crítico: 'Último campeonato foi o de Hugo Miguel'"

- "Krovinovic chama filho da p... a Jesus"

O Jogo:

- O carrossel de Vieira: Ministério Público pede prisão preventiva"

- "Jesus pediu Arão"

- "Liga: Sporting-FC Porto é o primeiro clássico"

- "FC Porto: Otávio treinou e é para ficar"

- "Sporting: 'Título não muda o que queremos', Amorim"

- "Braga: Mário González já dá nas vistas"

- "V. Guimarães: Borevkovic está em Troia"

A Bola:

- "Rui Costa chega-se à frente: Assume todas as pastas relativas à preparação da nova época"

- "Vieira passa (pelo menos) mais uma noite detido"

- "SC Braga: Falcao é hipótese para o ataque"

- "Sporting: Rúben Vinagre e Gonçalo Esteves já assinaram"

- "FC Porto: Otávio e Evanilson juntaram-se aos trabalhos"

- "Liga: Futebol será vacinado, prioridade a quem joga provas da UEFA"

- "'Estou aqui para trabalhar, não vim passar férias', José Mourinho apresentado como treinador da Roma"