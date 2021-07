Rajada até 84 km/h no Aeroporto da Madeira condiciona tráfego aéreo

O vento forte que se faz sentir, esta manhã, no extremo leste da ilha está a condicionar o tráfego aéreo no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo.

Uma de 84 km/h rajada na última hora pôs 'às voltas' um avião da TAP proveniente de Lisboa.

A aeronave aguarda uma janela de oportunidade para tentar a aterragem, cálculo que é feito tendo em conta a média das rajadas num determinado intervalo de tempo.

O vento médio, neste caso, é de 47.5 km/h.

A costa Sul da ilha da Madeira encontra-se sob aviso amarelo devido ao vento forte, que vigora até às 9 horas de amanhã (sábado).

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as rajadas soprarão na ordem de 70 km/h nos extremos Leste e oeste da ilha.