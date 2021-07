Jovem turista sofreu queda de 1.º andar

Um jovem de nacionalidade búlgara foi esta noite socorrido pelos Bombeiros Sapadores do Funchal após sofrer uma queda de um 1.º andar de uma unidade de alojamento turístico na Rua da Casa Branca.

A vítima, com 18 anos de idade, apresentava escoriações e sinais de embriaguez, tendo sido imobilizado para proteger a zona cervical e transportado de ambulância para as Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

O incidente ocorreu antes da 1 hora da madrugada.