Obras de requalificação do Forte São Tiago avançam no próximo ano

Num comunicado enviado à comunicação Social, a Direcção Regional da Cultura informa que, os procedimentos para avançar com as obras de requalificação do Forte São Tiago, já se encontram em estado avançado.

A direcção esclarece que a candidatura feita ao abrigo do programa FEDER para "providenciar o restauro do monumento Forte de São Tiago, para adaptação desse espaço a 'Museu de Arqueologia da Madeira'", foi aprovada e o respectivo procedimento já está encaminhado. De acordo com a DRC, as obras devem avançar no início do ano de 2022.

Na sequência das denúncias feitas por utentes à CMF quanto ao estado de "degradação" do espaço, a DRC garante que "até ao momento não se verificaram anomalias graves em termos estruturais, que ponham em causa a segurança dessas muralhas".

A garantia surge no âmbito dos estudos levados a cabo por parte dos técnicos do LREC e da DRC, "que têm como objectivo verificar o verdadeiro estado de segurança das muralhas do Forte". Sendo que a análise prossegue para que "se avalie o problema em todo o detalhe".