Madeira com 106 casos suspeitos em estudo

As autoridades de saúde regionais estão a analisar 106 casos suspeitos. Segundo o boletim epidemiológico, as situações estão relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou provenientes dos vários postos de testagem.

No espaço de 24 horas o número de casos em estudo subiu exponencialmente, isto porque a Direcção Regional de Saúde (DRS) estudava ontem 17 situações e hoje o número está fixado nos 106 casos suspeitos.

7 novos casos e mais 2 recuperados na Madeira Há a reportar sete novos casos de infecção na Madeira. Trata-se de três casos importados de Espanha (2) e da Itália (1), sendo os restantes quatro casos de transmissão local.

Desde o dia 2 de Junho deste ano - quando a DRS reportou 123 casos em análise - que a Madeira não somava tantos casos suspeitos.