Homem sofre paragem cardiorrespiratória na Rua do Seminário, no Funchal

Um homem na casa dos 50 anos sofreu uma paragem cardiorrespiratória numa residencial da Rua do Seminário, no Funchal, e encontra-se a ser assistido neste momento. O alerta terá sido dado por volta das 18h30.

No local está uma ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e uma viatura da Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR). De acordo com informação recolhida no local, o homem, já monitorizado, foi transportado ao Hospital Dr. Nélio Mendonça. De momento ainda não são conhecidos mais pormenores.