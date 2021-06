Emissão Filatélica alusiva ao 90ª aniversário do Arquivo lançada esta segunda-feira

A emissão filatélica dedicada ao Arquivo Regional com três selos, um postal e uma pagela e que marca a circulação postal dos selos, foi hoje apresentada no auditório da Direcção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira.

Na ocasião, o secretário Regional de Turismo e Cultura salientou que com esta emissão “temos a oportunidade de levar mais longe a realidade da Região Autónoma da Madeira, no que diz respeito à preservação da nossa memória e das possibilidades de conhecimento que o Arquivo faculta”.

O governante agradeceu ao representante dos CTT Correios de Portugal, Vitor Soares, esta emissão filatélica, considerando que os CTT são um veículo credibilizado por toda a população, facto que vem valorizar esta comunicação. “Temos um canal privilegiado, para fazer chegar lá fora todo o trabalho desenvolvido no Arquivo” frisou Eduardo Jesus.

Em boa hora e em 1931 se decidiu criar o Arquivo, em boa hora se deu continuidade ao projecto e em boa hora se entendeu que o Arquivo e a Biblioteca da Madeira poderiam estar juntos e se decidiu que esta estrutura merecia ter associado a si, uma Direcção Regional, decisões que são importantes pois reconhecem a importância e em simultâneo, lançam o desafio. Eduardo Jesus, secretário Regional de Turismo e Cultura



O governante deixou também uma nota de reconhecimento e de elogio à equipa da DRABM pelo empenho colocado que tem resultado numa maior aproximação da população ao Arquivo, citando como exemplo as doações e depósitos que têm vindo a acontecer, que para Eduardo Jesus, “só tem sido possível pelo trabalho que a equipa tem realizado, que é reconhecido, bem avaliado e apreciado pela população da Madeira”.