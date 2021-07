Longa fila para aceder aos CTT da Avenida Zarco

O pagamento de pensões e o acesso a outros serviços como reembolsos estará na origem da longa fila para acesso aos CTT localizados na Avenida Zarco, na tarde desta terça-feira.

As contingências impostas pela pandemia de covid-19 também limitam o número de pessoas que podem estar no interior dos correios, pelo que no exterior a fila é bem visível.

A situação gerou algumas queixas que foram reportadas ao DIÁRIO.