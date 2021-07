JPP lança voto de louvou ao atleta Bernardo Pereira

O JPP deu entrada do voto de congratulação a Bernardo Pereira, pelo título de campeão mundial de canoagem de mar.

O atleta do Clube Naval da Calheta, é o novo campeão mundial de canoagem de mar (SS1) no escalão de juniores. Título que alcançou durante o Campeonato do Mundo de Canoagem que se realizou na ilha de Lanzarote, arquipélago das Canárias.

O jovem madeirense realizou os 25 quilómetros da prova em 1h 35m e 02 segundos, deixando o segundo classificado a mais de sete minutos., destaca o JPP, que acrescenta: "O título é o corolário lógico de um atleta de excepção, que é o tricampeão nacional da categoria e campeão europeu. Um curriculum desportivo que agora se completa com esta vitória, consagrando-o como o melhor atleta da atualidade na canoagem de mar no seu escalão. Esta vitória é reflexo da sua evolução desportiva e da sua resiliência, que fazem crer que novos objetivos desportivos e novas conquistas pessoais e desportivas estarão no horizonte deste jovem".

A canoagem é uma das modalidades desportivas mais exigentes ao nível físico e mental, o que requer, obrigatoriamente, uma grande preparação física, fruto de um trabalho de treino persistente. Isto, porque a “matéria” de que se fazem os campeões é um misto de aptidão natural e muito trabalho. Na Região têm surgido jovens campeões e talentosos, em diferentes áreas de atuação que, com os suas conquistas, servem de modelo para as gerações mais novas.

"Por entender que o êxito alcançado pelo atleta madeirense Bernardo Pereira, ao ganhar o título mundial na modalidade de canoagem de mar, na categoria de juniores, é digno de registo e exaltação, a Assembleia Legislativa da Madeira, no âmbito das suas prerrogativas regimentais, aprova este voto de congratulação a Bernardo Pereira pela conquista do título de campeão mundial de canoagem de mar, que tanto nos orgulha, endossando-lhe assim, as maiores felicidades desportivas na sua carreira e que, o seu exemplo seja inspirador para que outros atletas se proponham a objetivos desportivos de excelência", lê-se no mesmo comunicado.