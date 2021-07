Ilha de Jersey regista o maior aumento de casos positivos

A ilha de Jersey registou ontem um aumento substancial de número de casos positivos. São mais 210 infectados sendo na sua grande maioria pessoas vindas do exterior da ilha.

Neste momento, Jersey têm 572 casos activos de Covid-19. O boletim epidemiológico do Ministério da Saúde da Governo de Jersey adianta que o programa de vacinação atingiu 61% com duas vacinas das pessoas com 18 ou mais anos e descreve que tem havido um baixo risco de doenças graves e de hospitalização, o que mostra um nível significativo de protecção na comunidade contra o risco de contágio.

O processo de vacinação decorre a uma velocidade relâmpago para que a cobertura seja plena.

Neste momento há apenas duas pessoas internadas, com Covid-19, no Jersey General Hospital. Dos 572 casos activos, 410 são sintomáticos e 161 assintomáticos.

O conselheiro das comunidades madeirenses em Jersey, João Carlos Nunes, disse que “realmente a grande maioria destes novos casos tem vindo do exterior" e apelou para que "as pessoas continuem a ter os cuidados necessários, desde o uso da máscara e o cumprimento do distanciamento social. As pessoas têm de se prevenir”, alertou.

Nas ilhas do Canal residem mais de vinte mil madeirenses e a ilha de Jersey tem uma dimensão cinco vezes menor do que a ilha da Madeira.