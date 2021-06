Basquetebol da Madeira lança voto de louvor à equipa feminina do Clube Desportivo Escola Francisco Franco

A Direcção da Associação de Basquetebol da Madeira, no uso da sua competência prevista na alínea n) do ponto 1 do Artigo 29.º dos Estatutos, aprovou um voto de louvor à equipa Sénior Feminina do Clube Desportivo Escola Francisco Franco, pela conquista da subida à Liga Skoiy.

A Associação de Basquetebol da Madeira louva ainda todas as jogadoras, treinadores, dirigentes e encarregados de educação envolvidos directa ou indirectamente nesta conquista.