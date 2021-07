Inglaterra pela primeira vez na final ao bater Dinamarca

A Inglaterra qualificou-se hoje pela primeira vez para a final do Europeu de futebol, ao vencer a Dinamarca por 2-1, após prolongamento, na segunda meia-final do Euro2020, disputada no Estádio de Wembley, em Londres.

Harry Jane, na recarga a um penálti que apontou e Kasper Schmeichel defendeu, aos 104 minutos, marcou o golo da vitória dos ingleses, depois de um autogolo de Simon Kjaer, aos 39, anular o livre direto de Mikkel Darmsgaard, aos 30.

Na final, marcada para domingo, de novo em Wembley, a Inglaterra, campeã mundial em 1966, vai defrontar a Itália, vencedora do Euro1968, que na primeira final bateu a Espanha por 4-2 nos penáltis, após 1-1 nos 120 minutos.