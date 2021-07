Vai nascer uma urbanização sustentável em Santa Cruz

Vai ser oficialmente anunciada em 2022 e apresenta-se como uma solução com princípios de Smart Urbanization, focada na sustentabilidade e em novos modelos de vida. A Urbanização BisBis, como se vai chamar, procura incentivar políticas de desenvolvimento sustentável que contribuam para uma maior eficiência na utilização de recursos naturais.

O município de Santa Cruz arrancou a transição digital em 2018 para gerir e controlar remotamente a rede de iluminação pública, a estabilidade de árvores de grande porte, instalar o primeiro poste inteligente com sensor de ruído, estação ambiental, estação meteorológica, vídeo analítico, carregador de veículos eléctricos e, no futuro, quer alargar a sensorização do município a outros serviços de modo a melhorar a qualidade de serviço e qualidade de vida, lembra o promotor da nova urbanização. Por isso, o novo espaço será um espaço inteligente, focado na qualidade de vida dos residentes: as casas vão ter, por exemplo, controlo inteligente de rega com gestão lógica disponibilizado pelo município a cada morador. Vão ser também instaladas luminárias de iluminação pública inteligente da, sensores nos contentores de lixo e uma estação meteorológica

Toda a informação ~poderá ser acedida em tempo real através do site do município.

Os promotores afirmam que o objectivo é construir uma urbanização sustentável e com baixa pegada ecológica, com ganhos para a biodiversidade.