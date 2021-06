José Manuel Coelho é aposta do PTP em Santa Cruz

O Partido Trabalhista Português (PTP) anunciou, esta segunda-feira, 28 de Julho, que escolheu José Manuel Coelho para encabeçar a lista à Câmara Municipal de Santa Cruz, nas próximas eleições autárquicas.

"Entendeu o PTP, que José Manuel Coelho estando disponível para encabeçar a lista é o quadro indicado para fazer frente ao poder autárquico, ora exercido pelo PSD ora pelo JPP, continua a explorar os munícipes com as elevadas taxas municipais em particular o IMI", refere o PTP em nota remetida à imprensa.

"José Manuel Coelho vai lutar pela sua eleição contribuindo assim para as populações do seu concelho, por um poder local mais democrático e amigo dos munícipes", acrescenta a mesma nota.