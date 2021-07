Santa Cruz aprova 12 mil euros em apoios sociais temporários

A Câmara Municipal de Santa Cruz aprovou, esta sexta-feira, em reunião ordinária, um pacote de 12 mil euros, no âmbito do Fundo Social de Emergência Pontual. Os apoios aprovados vão desde a reabilitação de imóveis, até apoios para aquisição de óculos, próteses dentárias, cadeiras de rodas e adaptação de veículos a pessoas com deficiência.

O vereador Jaime Silva destacou que uma das preocupações da autarquia na apreciação destes processos é evitar a sobreposição de apoios, para que os vários programas em curso não beneficiem sempre as mesmas pessoas. Um critério que diz ser justo para uma gestão responsável dos fundos financeiros disponíveis.