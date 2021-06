CDU defende o Mercado de Santa Cruz

A CDU esteve nesta manhã de segunda-feira, junto ao mercado de Santa Cruz, numa acção de contactos com a população, no sentido “levar por diante a justa reivindicação dos munícipes de reabilitar e defender, o mercado de Santa Cruz”, segundo o partido explica em comunicado.

A CDU desde sempre esteve em desacordo com o PUSC (Plano de Urbanização de Santa Cruz) aprovado pelo PSD, PS, e JPP, que incluía parte do PS e a totalidade do CDS, plano esse que prevê arrasar o actual mercado agrícola, excelente obra modernista inaugurada em 1962, projecto do arquitecto Luís Teixeira, com mural lindíssimo de Teresa Brazão e construir noutro local outro mercado. Dírio Ramos, candidato à presidência da Câmara Municipal de Santa Cruz

“Desde 2013 que denunciamos o estado de degradação em que o edifício se encontra e promovemos um abaixo-assinado, temos sido a única força coerente neste concelho, para desmascarar o JPP”, atesta o candidato, que acrescenta que o partido tem lutado ao lado dos comerciantes “pela melhoria das condições de trabalho e pela atractividade da população para aquisição de produtos agrícolas frescos produzidos no concelho, por condições melhoradas na exposição e venda de peixe.”

A CDU defende o mercado, para que “seja ponto de escoamento de produtos frescos regionais, que seja o ponto de encontro de famílias e de preferência que seja considerado um estacionamento nas áreas circundantes que seja adequado e de baixo custo.” O partido assevera que é ponto de partida da candidatura à Câmara de Santa Cruz a defesa desta “excelente obra de arquitectura.”

“É necessário retirar o JPP da Câmara de Santa Cruz, o partido anti-partidos que está a lesar economicamente este lindo Concelho com as suas políticas de exploração e empobrecimento do povo”, afirma Dírio Ramos. “Os comerciantes e a população de Santa Cruz, podem contar sempre com a CDU, para a defesa intransigente dos seus direitos”, conclui.