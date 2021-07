Sem-abrigo agredido no Funchal ficou inconsciente

Um indivíduo em situação sem-abrigo, com cerca de 40 anos, foi agredido na noite desta quarta-feira, na Rua do Seminário, no Funchal.

A vítima chegou a ficar inconsciente mas acabou por recuperar os sentidos aquando da chegada dos Bombeiros Voluntários Madeirenses ao local.

Com ferimentos na face, o homem foi socorrido e transportado de ambulância para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber tratamento.

A agressão ocorreu por volta das 22 horas. Ao que tudo inica, o agressor é outro sem-abrigo que costuma pernoitar na baixa da cidade.