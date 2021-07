“É uma decisão arriscada, mas compreendo-a”

O epidemiologista Manuel Carmo Gomes considera “arriscada” a decisão do Governo Regional considerar válidas todas as vacinas conhecidas actualmente, mesmo as que não foram aprovadas pela Autoridade Europeia do Medicamento (EMA).

Em declarações ao DIÁRIO o professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e um dos peritos que o Governo escutou nas reuniões do Infarmed, explica que “é melhor estar vacinado, mesmo com taxa de efectividade mínima, do que não estar”. Carmo Gomes alerta, no entanto, que não são conhecidas todas as especificidades das vacinas existentes, designadamente as chinesas, que ao que tudo indica “têm uma efectividade baixa”.

O especialista afirma que o importante é conhecermos a qualidade da matéria-prima e o controlo de qualidade a que cada produto é submetido. E insiste: “É melhor estar vacinado mesmo com uma vacina com 50% de eficácia do que não estar”.

Sobre se o País deve seguir o exemplo da Madeira, o epidemiologista diz que essa é uma “decisão política”, apesar de considerar que a Direcção-Geral da Saúde deve continuar ligada às directivas emanadas pela EMA, no seio da União Europeia, apesar de ter existido já quem “furasse” o padrão seguido, como foi o caso da Hungria, que comprou, inclusive, a vacina Sputnik à Rússia.

Ontem, o secretário regional da Saúde revelou que a Madeira vai permitir a entrada de todos os viajantes que tenham uma qualquer vacina administrada. Actualmente a DGS apenas deu luz verde a quatro: BioNTech-Fizer; Moderna, AstraZeneca e Janssen.

Pedro Ramos justificou a medida dizendo que as outras vacinas conferem “um grau de protecção semelhante” às que são reconhecidas em Portugal e pela União Europeia.