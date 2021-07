Madeira com máxima de 27ºC neste início de semana

Esperam-se períodos de céu muito nublado, neste início de semana, na Madeira. Ainda assim, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aponta para céu pouco nublado nas vertentes sul da Região e vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) de nor-nordeste.

Relativamente ao Índice Ultra-Violeta, a Madeira (9) e Porto Santo (9) estão em risco muito elevado, pelo que o IPMA recomenda a utilização de óculos-de-sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol e protector solar. Também deverá evitar a exposição das crianças ao sol.

Ainda segundo o Instituto, a máxima prevista para o arquipélago deverá registar-se na Ponta do Pargo (27ºC) e a mínima na Bica da Cana (10ºC).

Previsão da temperatura

Localidade Máxima (ºC) Ponta do Pargo 27ºC Câmara de Lobos 26ºC Funchal 26ºC Machico 26ºC Porto Moniz 26ºC Santa Cruz 26ºC Lugar de Baixo 25ºC Santana 25ºC Porto Santo 25ºC Caniçal 24ºC Santo da Serra 23ºC

ESTADO DO MAR

Costa Norte: Ondas de noroeste com 1 metro.

Costa Sul: Ondas inferiores a 1 metro.

Temperatura da água do mar: 21/22ºC.