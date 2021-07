Penálti mal assinalado a Portugal custa Euro a Mateu Lahoz

O árbitro espanhol Mateu Lahoz, de 44 anos, não apita mais nenhum jogo no Euro 2020, avançou esta semana o diário espanhol Marca.

A decisão prende-se com o penálti mal assinalado a favor da França no jogo contra Portugal - por falta de Semedo sobre Mbappé - numa partida que terminou com empate (2-2) e que contou com mais dois penáltis, ambos para a Seleção das Quinas.

Lahoz, que foi o único juiz a apitar nas três jornadas da fase de grupos deste Europeu acaba dispensado pela UEFA de arbitrar. Estaria previsto que dirigisse pelo menos mais dois encontros, um nos 'oitavos' e outro nos 'quartos'.