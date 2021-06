Saiba o que é notícia este sábado

Os restaurantes, cafés e pastelarias de Lisboa, Albufeira e Sesimbra voltam a encerrar hoje e no domingo às 15:30, com estes municípios a recuarem no desconfinamento devido ao risco muito elevado de incidência de covid-19.

Também o comércio a retalho não alimentar só pode funcionar até a essa hora, enquanto supermercados e restante comércio a retalho alimentar podem estar abertos até às 19:00.

Estes horários mais restritos já foram aplicados a semana passada em Sesimbra, que já se encontrava nessa altura no nível de risco muito elevado de incidência de covid-19. Contudo, esta semana também os concelhos de Albufeira e Lisboa recuaram no plano de desconfinamento e estão agora sujeitos a medidas mais restritivas.

O nível de risco muito elevado de transmissibilidade da covid-19 identifica os concelhos que registem, pela segunda avaliação consecutiva, uma taxa de incidência superior a 240 casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias (ou superior a 480 se forem concelhos de baixa densidade populacional).

Durante a semana, nestes concelhos, os restaurantes, cafés e pastelarias podem funcionar até às 22:30 durante a semana (no interior com o máximo de quatro pessoas por grupo e em esplanadas com o máximo de seis pessoas por grupo) e os supermercados e comércio em geral até às 21:00.

Desde as 15:00 de sexta-feira e até às 06:00 de segunda-feira está também novamente proibida a circulação de e para a Área Metropolitana de Lisboa, excetuando-se quem apresente teste negativo à covid-19 ou certificado digital.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O compositor e pianista Bernardo Sassetti é homenageado com um concerto ao ar livre, no Centro de Artes de Belgais, da pianista Maria João Pires, no distrito de Castelo Branco.

Além de Maria João Pires, atuam Mário Laginha, Pedro Burmester e João Paulo Esteves da Silva, Filipe Melo, Daniel Bernardes, João Pedro Coelho e Luís Figueiredo.

Todos os pianistas têm ligações a Sassetti: Maria João Pires acolheu-o numa residência artística em Belgais, em 2002, da qual resultaram os álbuns "Noturno" e "Índigo"; Mário Laginha e Pedro Burmester mantiveram com ele o projeto "Três Pianos"; Daniel Bernardes compôs "In memoriam Bernardo Sassetti" e assinou arranjos para 'big band' de música do pianista; Filipe Raposo tem revisitado a obra do compositor, nomeadamente "A Menina do Mar", sobre a obra de Sophia de Mello Breyner Andresen, assim como João Pedro Coelho, que faz parte do quarteto de Ricardo Toscano, e Luís Bernardes, que fez arranjos para as canções de Sassetti.

DESPORTO

A seleção portuguesa de futebol deixa Budapeste, Hungria, e viaja para Sevilha, Espanha, onde vai discutir um lugar nos quartos de final com a líder do 'ranking' mundial Bélgica, no domingo.

O campeão europeu deixa a unidade hoteleira na qual está instalado na capital húngara, pelas 08:30 (07:30 em Lisboa), e viaja para Sevilha, às 10:00 (09:00), tendo chegada prevista à cidade do sul de Espanha às 13:30 (12:30).

Na parte da tarde, a partir das 17:30 (16:30) o selecionador luso, Fernando Santos, e um jogador a designar vão falar à comunicação social em conferência de imprensa remota, que antecede à derradeira sessão de treino de adaptação ao relvado do Estádio La Cartuja, em Sevilha, palco do duelo dos 'oitavos'.

O apronto no relvado terá início às 18:30 (17:30) e os primeiros 15 minutos serão abertos aos jornalistas.

Portugal e Bélgica disputam a partida dos oitavos de final do Euro2020 no domingo, a partir das 20:00 (hora de Lisboa).

A Itália, campeã em 1968, parte como favorita no embate com a Áustria, dos oitavos de final, num dia em que a Dinamarca e o País de Gales também lutam por uma vaga nos 'quartos'.

A equipa transalpina chega a esta fase depois de três vitórias no Grupo A, com sete golos marcados e nenhum sofrido, tendo pela frente a Áustria, segunda classificada do Grupo C, apenas batida pelos Países Baixos.

No outro encontro do dia, a Dinamarca, que venceu o Euro1992, joga com o País de Gales, semifinalista em 2016, quando foi afastado por Portugal no acesso à final.

Os nórdicos terminaram o Grupo B na segunda posição, atrás da Bélgica, adversária de Portugal nos 'oitavos', enquanto os britânicos ficaram atrás da Itália na 'poule' A.

ECONOMIA

Os trabalhadores da Infraestruturas de Portugal (IP) e das suas filiadas estão em greve hoje e no dia 02 de julho, reivindicando melhores condições laborais, nomeadamente, o aumento dos salários.

A plataforma de sindicatos que representam os trabalhadores da IP e das suas participadas (IP Engenharia, IP Património e IP Telecom) entregou um pré-aviso de greve com início às 00:00 e término às 24:00 dos dias 28 de junho e 02 de julho de 2021, depois dos colaboradores já terem parado em 02 de junho.

"Os trabalhadores da IP e das suas participadas não aceitam a discriminação praticada pelo Governo e aceite pela empresa que decide pelo aumento de salário para 308 dos seus 3.784 trabalhadores", defendeu, em comunicado, a plataforma sindical. As reivindicações em causa prendem-se, entre outras, com o aumento de salários para todos os trabalhadores, o cumprimento integral do clausulado do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), a negociação coletiva como "fator de resolução e prevenção de conflitos", a atualização do valor do subsídio de refeição e a integração do abono de irregularidade de horário no conceito de retribuição.

O Tribunal Arbitral não acedeu ao pedido da Infraestruturas de Portugal (IP) para que durante a greve de segunda-feira e de 02 de julho fosse assegurada 50% da atividade, reduzindo os serviços mínimos à segurança e manutenção.

INTERNACIONAL

Ativistas dos direitos das mulheres manifestam-se hoje na cidade paquistanesa de Carachi contra os comentários feitos pelo primeiro-ministro Imran Khan, que segundo os promotores do protesto acusa as mulheres de provocarem violência sexual com a sua forma de vestir.

Num comunicado divulgado quarta-feira pela Comissão de Direitos Humanos do Paquistão (HRCP, na sigla em inglês), a que se associaram organizações de todo o mundo, os comentários de Imran Khan são "perigosamente simplistas e reforçam a perceção pública de que as mulheres são vítimas que sabem o que estão a fazer (a criar tentações para os homens) e os homens são agressores indefesos".

Nesse comunicado, as organizações exigem um pedido de desculpas de Imran Khan.

Khan, que já tinha sido criticado há alguns meses por comentários semelhantes, afirmou, numa entrevista divulgada na segunda-feira na imprensa norte-americana, que se as mulheres vestem pouca roupa vão ser uma tentação para os homens.

O comunicado da HRCP foi feito em conjunto com outras 15 organizações, como a feminista Aurat March ou a Women's Action Fórum.

SOCIEDADE

O Conselho Nacional da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) reúne-se hoje em Vila Nova de Poiares para aprovar o relatório de atividades e contas de 2020 e apresentação dos regulamentos para as eleições marcadas para 30 de outubro.

Para as eleições são já conhecidas as candidaturas à direção da LBP de António Nunes, antigo inspetor-geral da ASAE, e de António Carvalho, presidente da federação dos bombeiros do distrito de Lisboa, na sucessão de Jaime Marta Soares, que se encontra na presidência da instituição há 12 anos.

No conselho nacional vai ser também aprovado o local onde se vão realizar as eleições e o 44.º congresso ordinário da LBP, sendo Santarém a proposta colocada em votação.

Segundo o regulamento do ato eleitoral, as eleições vão decorrer no local do congresso e não é permitido o voto por correspondência.

Fundada em 1930, a LBP é a Confederação das associações e corpos de Bombeiros voluntários ou profissionais, e tem 469 associados.