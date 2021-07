Pai salva bebé de cinco meses de afogamento no rio Douro

O pai de uma criança de cinco meses atirou-se ao rio Douro, ontem de manhã, e conseguiu resgatar a bebé que havia caído à água, no passadiço de Quebrantões, em Gaia.

A bebé não sofreu ferimentos. Segundo a PSP, a "criança de cinco meses foi transportada para o hospital, mas não apresentava qualquer risco, nem tinha ferimentos".

Segundo o Jornal de Notícias, o casal passeava no local. Quando estavam a colocar o filho mais velho no carro, o carrinho que transportava a bebé deslizou até à água, mas a pronta intervenção do progenitor evitou o pior. O alerta para o 112 terá sido dado pela mãe.