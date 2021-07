Gasolina ultrapassa os 1,6 euros por litro

A subir há cinco semanas consecutivas, o preço da 'Gasolina 95' ultrapassou agora a barreira dos 1,6 euros por litro, tal como tínhamos previsto na semana passada, uma vez que os preços do crude (petróleo) já ultrapassam máximos de Outubro de 2018. E a tendência é de subida.

De acordo com os mercados de transaccção do barril de petróleo (Brent, que serve de referência na Europa e, por conseguinte, na Madeira) atingiu os 76,39 dólares, quando há um ano, em plena crise da pandemia, que levou ao bloqueio dos transportes e das economias mundiais por causa da covid-19, atingira o mínimo histórico, 22,74 dólares por barril. Hoje, às 8h00 o barril de Brent chegou a ser vendido por 76,43 euros, numa evolução quase ao minuto e, por isso, muito volátil.

No entanto, este, que acaba por ser o principal influenciador do preço que os automobilistas vão pagar quando atestarem o combustível, tanto influencia agora como o fazia há um ano. Nessa altura a 'Gasolina 95' custava 1,405 euros por litro, ou seja pouco mais de 21 cêntimos de euro a menos do que esta semana.

O mesmo se passa com o Gasóleo simples (ou rodoviário) que é o mais consumido na Madeira, que sobe há 11 semanas consecutivas e que há um ano custava quase 25 cêntimos de euro a menos.

Já o gasóleo colorido e marcado aproxima-se perigosamente de 0,9 euro/litro, quando sobe esta semana pela 11.ª vez consecutiva, quando há um ano custava menos 17 cêntimos.

Todos os que são afixados administrativamente pelo Governo Regional estão no máximo do ano e para esta semana custam:

Gasolina super sem chumbo IO 95.........€ 1,618 por litro

Gasóleo rodoviário .................................€ 1,396 por litro

Gasóleo colorido e marcado ...................€ 0,845 por litro

A semana passada custavam:

Gasolina super sem chumbo IO 95 ......... € 1,599 por litro

Gasóleo rodoviário ................................. € 1,378 por litro

Gasóleo colorido e marcado ................... € 0,834 por litro

Gasolineiras podiam praticar preços mais baixos

A continuar a actual tendência, para a semana pode contar com novo aumento, uma vez que mantêm-se os pressupostos criados a 31 de Julho de 2008, já lá vão quase 13 anos.

Recentemente a Direcção Regional de Economia e Transportes Terrestres publicou um texto explicativo sobre como funciona o esquema. "O preço máximo de venda ao público destes combustíveis varia em função do preço europa sem taxas (PE), resultante da média ponderada dos preços isentos de impostos e taxas, praticados nos 13 países da União Europeia em que os produtos são idênticos aos comercializados no mercado nacional; ou seja, as oscilações positivas ou negativas no conjunto destes países refletem-se nos preços a praticar na RAM", garante.

E acrescenta: "Os países utilizados no cálculo são: Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Irlanda, Itália, Luxemburgo e Suécia."

Por outro lado, a DRETT revela que "os preços máximos são calculados semanalmente (de 7 em 7 dias) e entram em vigor às 0 horas de segunda-feira, sempre que se registe uma variação positiva ou negativa do preço máximo em vigor". E mais, lembra que "o facto de se fixar um preço máximo, não invalida que as próprias distribuidoras pratiquem preços inferiores; não podem é praticar preços superiores aos fixados no despacho conjunto da Vice-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares e Secretaria Regional de Economia".