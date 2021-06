Estudantes universitários vão ser vacinados nas férias de Verão

Os estudantes madeirenses no Ensino Superior vão ser vacinados contra a Covid-19 durante as férias de Verão, garantiu esta tarde o presidente do Governo Regional, no Funchal.

A estimativa é que sejam vacinados entre 4000 a 4500 estudantes, para que estejam imunizados quando regressarem aos estabelecimentos de Ensino Superior no próximo ano lectivo.

Declarações de Miguel Albuquerque durante visita a empresa Juvenal Abreu Unipessoal, em São Gonçalo. Empresa regional que nasceu em 1999 e dedica-se à cultura de produtos hortícolas, raízes e tubérculos; comercio a retalho de frutas e produtos hortícolas.

Parte da produção é efetuada em coberto (estufas) outra parte ao ar livre. A área de produção corresponde a 6,65 ha.

O investimento total (ano 1999) atingiu os 500.000 de euros. Conta com 15 postos de trabalho.