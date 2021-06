"É uma decisão sensata e prudente"

Carlos Teles continua a ser neste momento um presidente de Câmara preocupado não disfarça a sua inquietude pelo repentino surgimento de 19 casos activos de covid-19 no Município [dois casos importados da África do Sul e um caso de Portugal continental] e que estão na origem do reaparecimento de novas infecções e que motivaram já o cancelamento de vários eventos culturais, recreativos e desportivos, o último dos quais foi o adiamento da prova de motocross.

O autarca apoiou esta decisão, referindo ser a mais “sensata e prudente”, de resto afirmou estar em contacto permanente com as autoridades de saúde, inclusive falou esta manhã com o secretário regional da Saúde mantendo a estreita ligação com o governante.

“Para já mantém-se os 19 casos, poderá haver algum recuperado no dia de hoje, mas vamos esperar o resultado epidemiológico para analisarmos a situação”, adiantou, apelando à prudência dos munícipes e para o cumprimento das regras de distanciamento social e uso da máscara.