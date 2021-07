Albuquerque pede "uma Autonomia mais ampla que proporcione maiores poderes de decisão"

Para o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, todos os agraciados “são bom exemplo do bom uso do tempo e sobretudo daquilo que é essencial na nossa vida, que é cumprir o nosso sentido do dever”.

Palavras elogiosas no encerramento da cerimónia de imposição de Insígnias Honoríficas Madeirenses 2021, no Centro de Congressos da Madeira, que aproveitou para também expressar “solidariedade para com todos aqueles que foram afectados pela actual crise de saúde pública e pelas consequências nefastas”. Enalteceu o “elevado espírito cívico manifestado pelo povo madeirense face a estas graves ameaças que a todos nos afecta”, nomeadamente o seu “comportamento exemplar” e a “coragem e espírito de entreajuda”.

Albuquerque expressou ainda inestimável apreço para aqueles que nas áreas da saúde e social têm estado sempre ‘na linha da frente’ no combate a esta pandemia, ao lembrar que para muitos destes profissionais “não há feriados, nem fins-de-semana, nem férias” por causa deste “inimigo invisível e terrível que continua a ameaçar a nossa vida e a nossa saúde”.

Por último, deixou uma “saudação calorosa” às comunidades espalhadas pelo mundo “que tanto enobrecem a nossa Região Autónoma”.

Convicto que “iremos ultrapassar, todos juntos, esta terrível provação”, manifestou confiança que a Região, “mais uma vez, estará na linha da frente no novo ciclo de recuperação económica e social”. Mas para isso apelou à “mobilização de todos” e “assegurar para a Madeira uma Autonomia mais ampla que proporcione maiores poderes de decisão aos nossos órgãos de governo próprio face ao mundo em acelerada mutação”, concretizou.