Empresas da Madeira com acesso a 1.300 milhões de fundos do Banco de Fomento

O Memorando de entendimento para a entrada da Região no capital social do Banco Português de Fomento, instituição financeira criada para financiar as empresas na valorização e capitalização de investimentos, foi assinado esta manhã.

O acordo foi rubricado cerca de uma ano após o vice-presidente do Governo Regional e o ministro da Economia e Transição Digital terem falado na possibilidade de a Madeira integrar o capital social do BPF, tal como ocorre aliás com os Açores.

Pedro Calado e Pedro Siza Vieira realçaram, no momento da assinatura, a importância deste acordo para a recuperação das empresas e da economia regional, que tem sofrido com este ano e meio de pandemia.