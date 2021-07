Vitória “é fundamental para garantir o futuro" da Ponta do Sol

A candidatura 'Sempre pela Ponta do Sol' entregou, hoje, no Tribunal da Ponta do Sol, a sua lista de candidatos aos diferentes órgãos locais que concorrem às próximas Eleições Autárquicas.

Uma lista que, conforme destaca o candidato pela coligação PSD/CDS à presidência da Câmara Municipal, Gualberto Fernandes, está preparada e disponível para trabalhar e para garantir a vitória do povo da Ponta do Sol, no próximo dia 26 de Setembro.

No seu entender, a vitória “é fundamental para garantir o futuro de um concelho que tem todas as condições para crescer, recuperando a dinâmica de outros tempos”.

Gualberto Fernandes reiterou que o seu principal objectivo “é fazer com que as pessoas continuem a viver e a trabalhar pela Ponta do Sol”, garantindo que, a todos os níveis, serão criadas soluções que assegurem essa fixação e que façam com que a população, desde os mais jovens aos idosos, se sintam bem nas localidades onde vivem, encontrem oportunidades de realização e apoios e façam parte do presente e do futuro “de um Município que precisa e que conta com todos”.

Confiante no resultado das próximas autárquicas, o candidato pela coligação 'Sempre pela Ponta do Sol' assume que concorre a estas eleições com uma equipa vasta, versátil, formada por pessoas de diferentes áreas e formações, “uma equipa capaz para garantir a vitória”.