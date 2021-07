Custo dos combustíveis deve continuar a aumentar devido ao preço do carbono

Siza Vieira afirma que estamos a assistir ao aumento dos preços das matérias-primas em todo o mundo, pelo que tal não acontece só em Portugal.

O Ministro assume que o preço dos combustíveis fósseis está a ser influenciado pelo aumento da procura, como é o exemplo do petróleo. Além disso, o preço do carbono impacta no custo das energias fósseis que é determinado pelo mercado europeu.

No caso da energia eléctrica, há aumento das energias renováveis. O objectivo passa por reduzir o custo da energia eléctrica para os intervenientes.