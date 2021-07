Investimento de 170 mil euros na renovação das redes de água no Caminho da Nazaré

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) investiu 170 mil euros na renovação das redes de água no Caminho da Nazaré

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, acompanhado pelo Vereador com o pelouro das Obras Públicas, Rúben Abreu, e pelo presidente da Junta de Freguesia de São Martinho, Duarte Caldeira, visitaram os trabalhos que decorrem neste momento, sendo esta uma intervenção inserida na empreitada de Controlo e Monitorização de Fugas nas Redes de Água.

Esta obra, na ordem dos 170 mil euros, vem complementar o investimento que já tinha sido feito anteriormente nas redes de água, e compreende a substituição e colocação de cerca de 1410 metros de condutas que ficarão distribuídas por vários locais da Nazaré, e a instalação de duas válvulas reguladoras de pressão e de dois caudalímetros". Miguel Silva Gouveia

A intervenção, cuja conclusão está prevista para final do mês de Agosto, pretende renovar a rede de água potável na zona da Nazaré “para que se possa atingir o equilíbrio hidráulico necessário que permita não só melhorar a qualidade do fornecimento de água, mas também proteger todas as infraestruturas de sobrepressões existentes, garantindo-lhes assim uma maior longevidade".

Neste sentido, e para que as obras possam decorrer em segurança, será necessário interromper, de 2 a 10 de Agosto, o trânsito automóvel no Caminho Nazaré, nomeadamente no troço compreendido entre o Caminho do Regedor e o Infantário Primaveras. Durante a interrupção, será invertido o sentido do trânsito no Caminho do Regedor, entre a Rua do Brasil e o Caminho da Nazaré.