Calado quer resolver "trânsito caótico" no Funchal

Uma cidade "caótica, sem ordenamento e sem planeamento". As palavras são de Pedro Calado, referindo-se à forma como vê a errónea gestão do trânsito no Funchal feita pelo actual executivo liderado por Miguel Silva Gouveia.

Numa iniciativa realizada na Estrada Monumental, no âmbito das Jornadas Locais do Grupo Parlamentar do PSD, o candidato à presidência da Câmara Municipal do Funchal (CMF) pela Coligação Funchal Sempre à Frente afirmou que o actual executivo camarário 'tem uma grande falta de visão estratégica sobre as obras a implementar e do crescimento da própria cidade".

Calado diz que ciclovia é um dos exemplos da má gestão do actual executivo

E deu como exemplo o projecto da ciclovia, que foi considerada prioritária relativamente às questões da fluidez do trânsito e que tem provocado "grandes congestionamentos", sobretudo nas horas de ponta, o que se reflecte nas entradas e saídas da cidade, causando "problemas graves para quem circula".

"Este problema, do nosso ponto de vista, vai agravar-se se tivermos em conta que, daqui a um a dois anos, temos alguns projectos imobiliários concluídos na zona da Ajuda" Pedro Calado, candidato à presidência da CMF pela Coligação Funchal Sempre à Frente

E lembra que a previsão é que haja mais 3 ou 4 mil pessoas, nos próximos anos, entre a Estrada Monumental, Ajuda e zona Oeste da cidade, o que vai "dificultar ainda muito mais o trânsito nesta circulação".

Em termos da candidatura de Pedro Calado, "aquilo que se pretende é um estudo e levantamento rigoroso da circulação automóvel em toda aquela zona da cidade, de modo a encontrar uma saída alternativa, ou na zona da Ajuda ou na Estrada Monumental, através de uma passagem paralela que faça escoar o trânsito para outra zona, permitindo ali uma circulação normal".

"Aquilo que se está a passar hoje, sobretudo numa altura de franca recuperação económica, em que os hotéis estão novamente a abrir e em que há uma circulação de autocarros e de carros de turismo, é que, durante o dia, há um afunilamento entre os automóveis que circulam normalmente e os autocarros de turismo e os próprios táxis" Pedro Calado, candidato à presidência da CMF pela Coligação Funchal Sempre à Frente

Acompanhado, entre outros, por Marco Gonçalves, candidato pela Coligação PSD/CDS à presidência da Junta de Freguesia de São Martinho, Calado diz que se trata de "um congestionamento de trânsito que é inqualificável e que não se justifica".

Além dos "problemas na gestão do trânsito", Pedro Calado referiu que esta "falta de visão e de planeamento" também se verifica na manutenção das estradas, que, além de "condicionadas", estão "esburacadas e por arranjar".

Trânsito é o principal problema do Funchal, indica estudo de opinião

De salientar que o trânsito está no topo dos problemas que carecem de resolução urgente no Funchal.

Conforme noticiámos ontem, para 28% dos inquiridos no estudo de opinião encomendado pelo DIÁRIO à Eurosondagem as anomalias na mobilidade ocupam a lista de preocupações, seguindo-se as dificuldades na habitação, citadas por 19,6% e a insegurança, que é referida por 18,8%. Água e comércio são outras áreas a merecer intervenção, sendo referidas por 17,3% e 16,3% dos inquiridos.