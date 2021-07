Prorrogação de moratórias de créditos deve ser mesmo por seis meses

O ministro da Economia e Transição Digital, Pedro Siza Vieira, revelou que a prorrogação das moratórias para o pagamento de créditos bancários das empresas deverá ter a duração de seis meses, em princípio a começar em Setembro e fim no início da Primavera de 2022.

O governante falava aos jornalistas após assinar o memorando de entendimento com o Governo Regional da Madeira que permite à Região entrar no capital social do Banco Português de Fomento.

A extensão das moratórias de empresas dos sectores que mais têm sido prejudicados pela crise pandémica, vão poder contar com garantias do referido Banco às instituições financeiras que aceitarem integrar esta operação.

O Vice-presidente do Governo, Pedro Calado, salientou que esta extensão do prazo limite de pagamento dos créditos por parte das empresas será muito importante para as finanças, nomeadamente a tesouraria das que foram prejudicadas neste período que se prolonga desde Março do ano passado, permitindo ainda que nesta fase de reabertura da economia possam ter uma folga e não sobrecarregar as depauperadas contas com mais custas de créditos vencidos.