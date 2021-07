A Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa que, esta terça e quarta-feira, entre as 9 e as 17 horas, será necessário condicionar o trânsito automóvel, bem como proibir o estacionamento, na Rua do Arcipreste e no Largo Jaime Moniz, na freguesia de Santa Maria Maior.

Em causa está a "limpeza de árvores", explica a CMF em comunicado.