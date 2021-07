UMa já abriu candidaturas para os Cursos Técnicos Superiores Profissionais

A Universidade da Madeira (UMa) tem abertas as candidaturas para os Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP) até 30 de Agosto. As candidaturas são submetidas online através do endereço: https://candidaturas.uma.pt.

Caso existam vagas sobrantes após a primeira fase, a UMa irá disponibilizar estas vagas para uma segunda fase de candidaturas, a decorrer de 28 de setembro a 4 de outubro.

Para o ano letivo de 2021/2022, a UMa reforça a sua oferta formativa com a abertura de dois novos CTeSP: Tecnologias Agroalimentares e Treino Desportivo.

Estes dois novos cursos juntam-se, assim, aos treze já existentes: Agricultura Biológica, Contabilidade e Fiscalidade, Cozinha e Produção Alimentar, Construção Civil, Gestão Energética e Ambiental, Guias da Natureza, Informação e Comercialização Turística, Marketing Digital no Turismo, Proteção Civil, Redes e Sistemas Informáticos, Sistemas Eletrónicos e Instalações Elétricas, Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação, Serviço Familiar e Comunitário.

Podem candidatar-se a um CTeSP da UMa os titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente, candidatos maiores de 23 anos, após realização de provas especialmente adequadas, ou titulares de um CET ou de um grau de ensino superior. Podem concorrer apenas os estudantes nacionais ou estudantes nacionais de um país da União Europeia ou equiparado e ainda o estudante que não sendo nacional da União Europeia, reside legalmente em Portugal há mais de 2 anos.

O processo de candidatura é instruído com o preenchimento online do formulário, o carregamento do documento comprovativo de que o candidato reúne as condições de acesso exigidas e do certificado que apresente obrigatoriamente a média final, as disciplinas realizadas e respetivas classificações. Para os candidatos que pretendam beneficiar das vagas para alunos com incapacidade é também exigido o carregamento do documento multiusos, comprovativo de deficiência. Para os candidatos ao curso de Proteção Civil que pretendam usufruir da prioridade de ocupação das vagas reservadas ao Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, é ainda necessário o carregamento do documento comprovativo de agente da proteção civil da R.A.M. e do seu Curriculum Vitae.

Os CTeSP são cursos superiores não conferentes de grau ministrados pelo sistema de Ensino Superior Politécnico. Têm a duração de quatro semestres, sendo o último realizado em contexto real de trabalho, através de um estágio. Após a sua conclusão, estes cursos permitem o prosseguimento de estudos para as licenciaturas, através do concurso especial de acesso ao ensino superior para candidatos com diploma TeSP, ao que acresce a prova nacional de acesso, quando se trata de uma licenciatura de ensino universitário. Possibilita também a creditação na licenciatura de formação realizada.