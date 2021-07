Governo Regional alarga prazo de candidaturas ao 'ProCiência''

A Secretaria Regional da Enconomia acaba de anunciar o alargamento do prazo de candidaturas ao 'ProCiência''. Uma programa criado pelo Governo Regional, através do Instituto de Desenvolvimento Empresarial (IDE), que se destina a apoiar projectos nas áreas da inovação, investigação, ciência e novas tecnologias.

O programa ProCiência, que deveria encerrar na próxima sexta-feira, viu o prazo de candidaturas prorrogado por mais uma semana.

Neste momento, de acordo com os dados da Secretaria Regional da Economia, que tem a tutela do IDE, já estão aprovados, no âmbito deste programa, mais de uma dezena de projectos, abrangendo as mais diversas áreas, desde a indústria alimentar e bebidas, até à construção e energia.

Está reservado um total de sete milhões de euros para esta medida.

Este programa tem como áreas prioritárias a promoção do investimento das empresas em áreas ligadas à inovação e investigação, desenvolver ligações e sinergias entre empresas, promover o desenvolvimento de produtos e serviços inovadores, apoiar a especialização inteligente e a investigação tecnológica aplicada.

Concretamente, visa apoiar projectos que concorram para estimular a capacidade competitiva da economia regional, através da dinamização em áreas estratégicas de Investigação, Desenvolvimento e Inovação (I&D&I) entre as empresas e as entidades que integram o Sistema Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação (SRDITI) e as instituições do Ensino Superior.

Os beneficiários dos apoios são empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica.

A tutela ressalva que "serão susceptíveis de financiamento os projectos que integrem actividades de investigação industrial e desenvolvimento experimental, que conduzam à criação de novos produtos, processos ou sistemas. Serão apoiados todos os projectos que evidenciem vantagens económicas e técnicas das novas soluções tecnológicas e que ainda não estejam suficientemente validadas do ponto de vista tecnológico para utilização comercial".

Os projectos com mérito Verão as despesas financiadas à taxa máxima de 75%. São elegíveis despesas relativas à participação em feiras e exposições, custos com a obtenção e validação de pedidos de patente, despesas com contabilistas certificados (até ao limite de 5 mil euros por projecto), bem como os custos com a elaboração dos estudos de viabilidade necessários à apresentação do projeto.

O limite mínimo de despesa elegível total por projecto é de 50 mil euros para projectos individuais e 100 mil euros para os projetos de copromoção.