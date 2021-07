JPP entregou candidatura para as autárquicas de Machico

Foi esta tarde que o JPP entregou as listas para a formalização da candidatura ao município de Machico.

Carlos Costa, candidato do JPP àquela Câmara Municipal, destacou a "equipa jovem, com competência e capacidades" que ao acompanha e que se propõe a construir um “futuro mais risonho às novas gerações”, depois da autarquia de Machico ter sido sujeita a mecanismos de recuperação económica.

“Queremos aumentar a representatividade nos órgãos municipais, nas Assembleias de Freguesia e queremos entrar no executivo”, referiu.

O candidato destacou também o facto do conjunto de medidas e propostas do JPP terem “um alcance no sentido de orientar e criar um projecto de desenvolvimento sustentado e sustentável” em todas as freguesias do concelho.

O candidato finalizou salientando que “a formação de listas se reveste sempre de alguma dificuldade", mas, considera que as pessoas que integram a candidatura do JPP são as "ideais para dar continuidade a este projecto”.