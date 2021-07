Madeira com risco muito elevado de radiação UV

O índice de radiação ultravioleta está hoje muito elevado, atingindo a escala 9 na Madeira e 8 no Porto Santo.

Por esta altura, saberá que cuidados a ter para minimizar os riscos da exposição ao sol. Mas relembramos: Utilizar óculos de Sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protector solar e, sobretudo, evitar a exposição das crianças ao Sol.

Esta situação, de nível muito elevado ocorre também no resto do país, excepto duas ilhas açorianas.

Todo o território de Portugal apresenta hoje um risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV), à exceção das ilhas açorianas da Terceira e do Faial, com risco elevado.

No sábado, e de acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a situação será semelhante.

A escala, de cinco níveis, varia entre risco extremo e baixo.

Para as regiões com risco elevado, aconselha o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, 't'shirt' e protetor solar.