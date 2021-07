Os acessos aos cursos da UMa

A qualidade da oferta formativa e o apoio aos estudantes figuram entre as prioridades da Universidade da Madeira (UMa).

Para o ano letivo de 2021/22 a UMa oferece 660 vagas, no concurso nacional de acesso em 21 Cursos de Licenciatura. Para estes cursos, e em concursos especiais, serão também disponibilizadas 81 vagas para quem ficar aprovado nas provas dos maiores de 23 anos, 114, para detentores de CET, CTeSP, ou possua cursos conferentes de grau, ou pretenda efetuar mudança de par instituição/curso. A UMa tem prevista a abertura destes concursos a 26 de julho.

Existem ainda 41 outras vagas distribuídas por 10 das nossas licenciaturas, para o concurso especial para titulares de dupla certificação do ensino secundário ou cursos artísticos especializados.

Para os 15 CTeSP, mais dois que no ano transato, serão disponibilizadas 353 vagas, em concurso que será aberto no final de julho.

Ao nível dos estudos pós-graduados, a UMa pretende ter novos estudantes em 18 dos seus mestrados, nos seus 8 doutoramentos, numa pós-graduação e em alguns cursos livres. As designações e os planos de estudos dos cursos podem ser consultados em https://www.uma.pt/ensino ou prestadas pelo Gabinete de Apoio ao Estudante (horários disponíveis na página eletrónica) e pelos Serviços de Ação Social (SASUMa).

Para além das bolsas financiadas pelo estado português, a UMa disponibiliza bolsas de estudos do seu Fundo de Apoio de Emergência, atribui bolsas financiadas por diversas instituições públicas e privadas parceiras da UMa, e bolsas da alimentação criadas pela Associação de Estudantes, algumas suportadas pela Reitoria.

Quanto às propinas, o seu pagamento pode ser feito em 10 prestações.

Anualmente são disponibilizadas mais de 150 bolsas para mobilidade no país ou no estrangeiro, são dinamizados eventos sobre empreendedorismo, voluntariado e, através do seu Polo de Emprego, a UMa presta apoio ao nível dos estágios e do emprego.

Ao nível do ensino, salienta-se que os docentes têm um horário semanal de atendimento aos estudantes, para esclarecimento de dúvidas, que é muito importante no combate ao insucesso. Querer esclarecer dúvidas, no processo de estudo é saudável, enriquecedor para o saber e para a relação estudante-professor e fundamental para o sucesso.

A inserção na vida académica universitária acarreta exigências que obrigam um estudante a adaptações por vezes bruscas. A UMa possui o programa de tutoria por pares, que consiste no acompanhamento dos novos estudantes, por colegas de anos mais avançados, de carácter voluntário, da responsabilidade do Serviço de Psicologia. Este serviço também organiza sessões de formação e orientação a todos os estudantes e presta, sempre que necessário, um apoio ao nível de consultas de psicologia.