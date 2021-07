Amílcar Figueira está “contra obras para inglês ver” em Câmara de Lobos

O candidato do CDS-PP à autarquia de Câmara de Lobos fez, esta tarde, no Ilhéu, a apresentação oficial da sua candidatura às eleições autárquicas de 26 de Setembro.

“A escolha deste lugar para apresentação da minha candidatura e da equipa que lidero não é por acaso. Estamos num dos lugares mais emblemáticos do concelho, que no passado foi um foco de problemas”, apontou Amílcar Figueira, dizendo que é para isso mesmo que serve a política, “para resolver problemas graves das populações e o ilhéu foi durante anos um problema grave”.

“Mas Câmara de Lobos continua a ter problemas graves”, continuou o centrista, garantindo à população total disponibilidade para resolver “os muitos problemas” que ainda existem no concelho.

Sobre a equipa que o acompanha, disse: “Somos todos candidatos com origem no povo genuíno de Câmara de Lobos, ou seja, julgo que representamos melhor que qualquer outra candidatura o que é sentir o concelho, trazendo para a causa pública candidatos que vivem do seu salário que trabalham diariamente 8, 10 e 12 horas e até mais..., mas são pessoas que conhecem bem as dificuldades de cada uma das freguesias”.

Nesta que é a sua estreia como número um a um órgão autárquico, depois de mais de 25 anos ligado ao CDS, “isto quer dizer que a minha primeira preocupação tem sido servir o concelho através do partido, mesmo sem nunca ter ocupado lugares de destaque”.

No seu discurso, Amílcar Figueira lembrou que a solução do saneamento básico tem sido uma das bandeiras do CDS. “Câmara de Lobos não pode continuar a ter um índice tão baixo de rede de saneamento básico. A qualidade de vida de um município está completamente ligada à qualidade ambiental, e não é tolerável que em pleno século XXI haja um concelho onde grande parte das casas utiliza ainda fossas céticas, despejando os dejetos para as levadas e superfície da terra.”

No plano social, lembrou que o CDS que apresentou uma proposta para atribuição de uma bolsa de estudo aos universitários do concelho. E também temos de criar espaços apropriados para a prática desportiva da nossa juventude. “Somos um concelho de campeões em várias modalidades e não faz sentido não investir em infraestruturas para ocupar saudavelmente os nossos jovens”, acrescentou.

A falta de habitação é outro problema do concelho, tendo em conta que o custo com a habitação aumentou 33% e a falta de casa para arrendar é grande. Outra medida de grande alcance social, que tem sido bandeira do CDS, é a redução do IMI para a taxa mínima de 0.30.

“Contra obras para inglês ver”, o candidato do CDS defendeu ainda investimento nas pequenas obras de proximidade. Para as pescas e para a agricultura, dois sectores de extrema importância para o concelho, também há “ideias inovadoras”. Sectores que “precisam da atenção do Governo Regional, mas com forte influência de quem estiver nos destinos da Câmara”.

Amílcar Figueira terminou a sua intervenção com um agradecimento a todos os que o acompanham no desafio, à direcção do partido, bem como à família.