CMF declara três dias de luto municipal pelo falecimento de Virgílio Pereira

"A Câmara Municipal do Funchal expressa o seu mais profundo pesar pelo falecimento, este sábado, 24 de Julho, do Professor Virgílio Pereira, ex-Presidente da Autarquia, endereçando aos seus familiares e amigos, e em especial ao filho Bruno Pereira, as mais sentidas condolências, por uma perda que todos os funchalenses choram", pode-se ler numa nota emitida esta noite.

Além disso, "o Presidente Miguel Silva Gouveia vai decretar três dias de luto municipal, a cumprir amanhã, segunda-feira e terça-feira, dias 25, 26 e 27 de julho, e a bandeira do Município será colocada a meia haste em todos os edifícios municipais", anuncia.

E relembra que "Virgílio Pereira exerceu as funções de Presidente da Câmara Municipal do Funchal entre 1976 e 1983, e depois novamente em 1994, ano em que viria a receber a Medalha de Honra da Cidade, grau ouro".

Por isso, Miguel Silva Gouveia considera tratar-se "de uma figura incontornável do poder local democrático na Madeira, que deixou um legado de quase uma década no Funchal e que é uma referência que subsistirá na memória de todos os funchalenses, de todos os trabalhadores da CMF que tiveram o privilégio de o conhecer pessoalmente e de todos quantos se cruzaram com ele ao longo da sua carreira e, em especial, no exercício das suas nobres funções em nome da nossa cidade", conclui.