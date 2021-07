Grupo de Ajuda de sobreviventes de AVC reúne no último sábado de cada mês

A primeira reunião do Grupo de Ajuda Mútua Madeira (GAM-M) aconteceu no passado dia 26 de Junho e juntou vários sobreviventes de AVC, familiares e cuidadores, para além de profissionais da equipa multidisciplinar da Unidade de AVC, com intervenção de Arlinda Oliveira, Enfermeira Gestora da Unidade de AVC.

Estas reuniões irão realizar-se com uma periodicidade mensal, mais precisamente no último sábado de cada mês, estando a próxima agendada para o dia 31 de Julho, entre as 10h e as 12h, no Núcleo de Formação do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A criação do GAM-M foi apresentada em 2020 no Dia Mundial do AVC, a 29 Outubro, pelo presidente da Portugal AVC, António Conceição.

De acordo com o Portugal AVC, estes grupos de pessoas “têm em comum um problema de saúde e/ou que viram as suas capacidades (motoras, comunicativas, sensoriais, cognitivas, ou outras) afetadas em consequência de um AVC, que se reúnem para partilhar a sua situação e sentimentos, aumentar os conhecimentos sobre o AVC e a saúde em geral, oferecer ajuda mútua (antes de mais, social e emocional/psicológica) e trocas de informação”.

“Tenta ser um espaço de diálogo aberto entre iguais que pode ajudar a suavizar os problemas e mesmo proporcionando mudanças pessoais e/ou sociais aos participantes”.