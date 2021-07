Avaliação bancária da habitação cresceu 6,1% no último ano

A avaliação bancária da habitação na Madeira, que serve de referência para a concessão de crédito à habitação, aumentou o valor das casas em 6,1% em Junho face ao mesmo período de 2020, embora nos últimos dois meses esta avaliação venha decrescendo (-0,5% em Junho face a Maio e -0,8% em Maio face a Abril).

Considerando por tipo de habitação, o grande factor que contribuiu para o aumento homólogo foram os apartamentos, que valorizaram 10,5% no último ano, enquanto que as moradias apenas valorizaram 2,3%. Face a Maio, os apartamentos valorizaram 0,2% em Junho, enquanto que as moradias -1,1% em relação ao mês anterior. Note-se que em Maio, ambos os mercados tinham diminuído face a Abril, -0,5% e -1,7%, respectivamente.

Posto isto, é de frisar que por regiões NUTS II portuguesas (7), a variação homóloga da avaliação bancária da habitação na Madeira só não foi superior a Área Metropolitana de Lisboa (+7,7%), com a média nacional a situar-se nos +8,6%.

Nos apartamentos, a Região Autónoma da Madeira teve o maior aumento nacional, cuja média foi de +9,8%, e em termos regionais só a Área Metropolitana de Lisboa ficou perto (+8,0%).

Nas moradias, a RAM ficou atrás da AM Lisboa (+6,8%) e do Alentejo (+4,0%) e com igual evolução ao Norte (+2,3%), ainda assim abaixo da média nacional (+3,8%).

Em termos de valores, o metro quadrado de uma habitação na Madeira ficou-se pelos 1.210 euros, sendo que os apartamentos (1.228€/m2) valem hoje mais do que as moradias (1.181 €/m2). Nem sempre tem sido assim, mas no último ano acentuou-se essa diferença de valores, sendo que a última vez que o metro quadrado de uma moradia valeu mais do que num apartamento foi em Março, com 1.201 euros e 1.197 euros, respectivamente.