Albuquerque promete ajuda a Teles

Miguel Albuquerque deu a sua palavra a Carlos Teles que “pode contar” com o seu Executivo no sentido de manter a “cooperação” política no sentido de resolver o “bom problema na habitação”.

O líder do PSD-M considera que o facto do município estar a registar uma procura crescente neste domínio tem causado constrangimentos aos casais mais jovens, prometendo ajuda a Carlos Teles para financiar um programa de habitação social a custos controlados justamente porque todos querem viver na Calheta, acrescentou.

“Nada disto caiu do céu. Foi através de muita luta do PSD-M e da autonomia política”, rematou.