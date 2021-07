Grupo Sousa reforça em 65% apoio ao Banco Alimentar da Madeira

O Grupo Sousa celebrará, amanhã, dia 23 de Julho, um novo protocolo com o Banco Alimentar da Madeira (BA Madeira), que representa um reforço de 65% do apoio concedido àquela Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) por este grupo empresarial.

O apoio do Grupo Sousa ao Banco Alimentar da Madeira remonta a 2014, "possibilitando que o Banco Alimentar da Madeira assegure o transporte dos bens alimentares secos provenientes do continente que, desde a pandemia covid-19, passou a integrar a Rede de Emergência Alimentar (https://emergencia.bancoalimentar.pt/)", explica a instituição em nota remetida esta quinta-feira à imprensa.

De acordo com a mesma nota, o novo protocolo permitirá que o Banco Alimentar da Madeira possa atender às necessidades previsíveis, cerca de 215 toneladas de alimentos, representando mais 130 toneladas comparativamente a 2020.

A IPSS poderá, ainda, em resultado deste apoio extraordinário do Grupo Sousa, estender a sua acção a 55 instituições (actualmente são 45), abrangendo 9 mil pessoas beneficiárias do programa nas ilhas da Madeira e do Porto Santo.

O apoio do Grupo Sousa permitirá também que o Banco Alimentar da Madeira reforce a Campanha Papel por Alimentos. Neste âmbito prevê-se que a exportação de papel para o continente aumente cerca de 50%, passando das actuais 148 toneladas para 225 toneladas, das quais resultará acréscimo da quantidade de alimentos a distribuir às instituições parceiras regionais.

O protocolo será assinado, pelas 12 horas, de sexta-feira, na sede do Banco Alimentar da Madeira (Funchal).