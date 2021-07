Pedidos de ajuda aumentam sete vezes

Associação Luso Sul Africana revela que dezenas de emigrantes já fizeram pedidos de esclarecimento sobre as condições para um eventual regresso, após a onda de violência e roubos no país. Comunidade conta experiências traumáticas e procura arranjar forças para recomeçar. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 27 de Julho.

Igualmente em destaque nesta edição as vitórias da Madeira no 3.º dia dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Marcos Freitas e Fu Yu venceram adversários no ténis de mesa e seguem em prova. Andebolista João Ferraz e técnico Paulo Fidalgo festejaram triunfo histórico no último minuto e estão no bom caminho da fase final.

No que toca às autárquicas, Jacinto Serrão “aposta forte” nas juntas. O cabeça-de-lista do PS quer inverter tendência em Câmara de Lobos. No mesmo concelho, a população do Jardim da Serra exige mais saneamento básico, espaços públicos de lazer, transportes e água.

Ainda na política, a Câmara de Machico livra-se de castigo da Comissão Nacional de Eleições.

Na Saúde, saiba que mais de metade da população madeirense já tem vacinação completa contra a covid-19. 60% foram inoculados com a da Pfizer, que será a partir de agora reservada para crianças e mulheres jovens.

Já o Porto Santo apresenta risco elevado de contágio por covid-19, depois de excessos do último fim-de-semana.

