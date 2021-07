Grupo Sousa reforça em 65% o apoio dado ao Banco Alimentar

Foi esta manhã revalidado o protocolo entre o Banco Alimentar da Madeira e o Grupo Sousa, um acordo que, desde 2014, garante o transporte dos bens alimentares secos provenientes do continente e que garantem o apoio a várias instituições regionais.

Este novo acordo para 2021 aponta para um reforço em 65% no apoio dado, estando previsto o transporte de cerca de 215 toneladas de alimentos. No ano passado os valores rondaram as 130 toneladas.

Este aumento da disponibilidade do Grupo Sousa vai permitir ao Banco Alimentar da Madeira estender a sua acção a mais 10 instituições, passando a apoiar 55 entidades, abrangendo 9 mil pessoas beneficiárias nas ilhas da Madeira e do Porto Santo. Desde o ano passado, incluem-se neste apoio os bens alimentares secos disponibilizados pela Rede de Emergência Alimentar.

Na ocasião, Fátima Aveiro apontou que o Grupo Sousa “é dos parceiros do Banco Alimentar que deve ser destacado pela importância que representa para o Banco e para as instituições que fazem a distribuição junto das famílias madeirenses comprovadamente carenciadas”.

Recordando o papel indispensável que o Banco Alimentar da Madeira tem prestado à comunidade há quase uma década, Pedro Amaral Frazão, adianta que o apoio agora revalidado faz parte da política de responsabilidade social do Grupo Sousa.

O administrador do Grupo fala na “tentativa de contribuir para a melhoria das condições de vida das populações e das comunidades onde operámos”, postura que se estende aos Açores, a Cabo Verde e à Guiné-Bissau.

No caso do apoio dado ao Banco Alimentar da Madeira, Pedro Amaral Frazão reconhece que o reforço agora firmado é inevitável para o sucesso de todas as entidades envolvidas nesta missão de ajudar os mais carenciados. As novas metas traçadas tiveram por base as necessidades que foram avaliadas pelo Banco Alimentar.